Прорыв трубы на Есенина: что известно к этому часу

В Петербурге вечером 8 декабря на улице Есенина из-за прорыва трубы с горячей водой образовалась река. По словам местных жителей, река растянулась до проспекта Луначарского.
Как рассказали в пресс-службе ГУП "ТЭК СПб", на место оперативно прибыли специалисты, которые установили ограждение. На трубопроводе обнаружили нарушение диаметром 600 мм.
Ремонтные работы займут 20 часов. Специалисты постараются устранить дефект раньше.
В МЧС Петербурга рассказали, что мужчина получил ожоги ног, его госпитализировали. На проезжую часть вытек теплоноситель на площади 5 000 квадратных метров. На месте работают 12 сотрудников бригады ГУП "ТЭК" СПб.
В пресс-службе ГУП "ТЭК СПб" прокомментировали ситуацию, заявив, что в 20:20 нарушение было локализовано, и местные жители могут беспрепятственно пройти к домам. Также был отправлен автобус ГУП "Пассажиравтотранса", однако он не потребовался.
По предварительным данным, пострадал сантехник ЖКС №2 Выборгского района. Он начал выставлять ограждения в зоне дефекта до приезда аварийно-восстановительных бригад и сотрудников МЧС по Петербургу.
В настоящее время на месте работают четыре бригады ТЭК и сотрудники МЧС. Жилищным службам рекомендовано поставить здания в зоне технологического нарушения на проток, чтобы сохранить тепло в домах. Горячее водоснабжение обеспечено по обратной схеме.
В 21:00 вечера очевидцы в социальных сетях сообщали, что к дому было не подойти. Автомобилисты проезжали этот участок около получаса.
Ранее мы сообщали, что в Уткиной Заводи затопило улицу и территорию завода. Не все успели спасти свои машины.
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Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
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Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 4469 1573 1208 4571
Заранее большое человеческое спасибо.
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 4469 1573 1208 4571
Заранее большое человеческое спасибо.