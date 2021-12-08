Прорыв трубы на Есенина: что известно к этому часу

По предварительным данным, пострадал сантехник ЖКС №2 Выборгского района. Он начал выставлять ограждения в зоне дефекта до приезда аварийно-восстановительных бригад и сотрудников МЧС по Петербургу.

В Петербурге вечером 8 декабря на улице Есенина из-за прорыва трубы с горячей водой образовалась река. По словам местных жителей, река растянулась до проспекта Луначарского.

Как рассказали в пресс-службе ГУП "ТЭК СПб", на место оперативно прибыли специалисты, которые установили ограждение. На трубопроводе обнаружили нарушение диаметром 600 мм.

Ремонтные работы займут 20 часов. Специалисты постараются устранить дефект раньше.

В МЧС Петербурга рассказали, что мужчина получил ожоги ног, его госпитализировали. На проезжую часть вытек теплоноситель на площади 5 000 квадратных метров. На месте работают 12 сотрудников бригады ГУП "ТЭК" СПб.

В пресс-службе ГУП "ТЭК СПб" прокомментировали ситуацию, заявив, что в 20:20 нарушение было локализовано, и местные жители могут беспрепятственно пройти к домам. Также был отправлен автобус ГУП "Пассажиравтотранса", однако он не потребовался.

По предварительным данным, пострадал сантехник ЖКС №2 Выборгского района. Он начал выставлять ограждения в зоне дефекта до приезда аварийно-восстановительных бригад и сотрудников МЧС по Петербургу.

В настоящее время на месте работают четыре бригады ТЭК и сотрудники МЧС. Жилищным службам рекомендовано поставить здания в зоне технологического нарушения на проток, чтобы сохранить тепло в домах. Горячее водоснабжение обеспечено по обратной схеме.

В 21:00 вечера очевидцы в социальных сетях сообщали, что к дому было не подойти. Автомобилисты проезжали этот участок около получаса.



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