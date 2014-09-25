На Есенина мужчина получил ожоги ног при разливе кипятка

По данным МЧС, мужчину госпитализировали.

Стало известно, что при разливе кипятка в среду вечером, 8 декабря, мужчина получил ожоги ног. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.

По данным МЧС, мужчину госпитализировали. На проезжую часть вытек теплоноситель на площади 5 000 квадратных метров. На месте работают 12 сотрудников бригады ГУП "ТЭК" СПб.

Напомним, сегодня вечером произошла авария, специалисты обнаружили нарушение на трубопроводе диаметром 600 мм. Ремонтные работы займут 20 часов. Специалисты постараются устранить дефект раньше. Работы будут проводиться без отключения зданий – жилищным службам рекомендовано поставить здания на проток.

Ранее в "Теплосети" прокомментировали регулярные прорывы труб. Называть точную причину частных прорывов на предприятии не стали, однако обратили внимание: компания проводит масштабную работу, чтобы не допустить аварий.

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