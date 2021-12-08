Из-за прорыва трубы с горячей водой затопило улицу Есенина

Нарушение обнаружено на трубопроводе диаметром 600 мм.

Вечером 8 декабря из-за прорыва трубы с горячей водой на улице Есенина в Петербурге образовалась река. По словам местных жителей, река растянулась до проспекта Луначарского.

Вечером в службу ГУП "ТЭК СПб" поступило сообщение о технологическом нарушении по адресу: улица Есенина, дом №17. На место тут же прибыли специалисты, которые установили ограждение. Нарушение обнаружено на трубопроводе диаметром 600 мм. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Ремонтные работы займут 20 часов. Специалисты постараются устранить дефект раньше. Работы будут проводиться без отключения зданий – жилищным службам рекомендовано поставить здания на проток.

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