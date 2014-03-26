На Дунайском проспекте около школы прорвало трубу

Жильцы ближайших домов отмечают, что горячую и холодную воду пока не отключили.

Во Фрунзенском районе Петербурга затопило двор. На Дунайском проспекте около дома № 48 прорвало трубу. Пар поднялся прямо перед школой № 302. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Корреспондент Piter.tv связался с жителями дома, напротив которого произошла авария. Жители Купчино переживают, что скоро останутся без горячей воды из-за случившегося. Но в данный момент подачу не прекратили. Кроме того, рядом находится образовательное учреждение. Родители предполагают, что в понедельник детям придется учиться в холодном здании.

Из окна горожане не видят специалистов аварийной службы. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, почему затопило улицу Симонова.

Фото: ВКонтакте, ДТП и ЧП Санкт-Петербург