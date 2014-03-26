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На Дунайском проспекте около школы прорвало трубу
Сегодня, 19:36
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На Дунайском проспекте около школы прорвало трубу

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Жильцы ближайших домов отмечают, что горячую и холодную воду пока не отключили.

Во Фрунзенском районе Петербурга затопило двор. На Дунайском проспекте около дома № 48 прорвало трубу. Пар поднялся прямо перед школой № 302. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Корреспондент Piter.tv связался с жителями дома, напротив которого произошла авария. Жители Купчино переживают, что скоро останутся без горячей воды из-за случившегося. Но в данный момент подачу не прекратили. Кроме того, рядом находится образовательное учреждение. Родители предполагают, что в понедельник детям придется учиться в холодном здании.

Из окна горожане не видят специалистов аварийной службы. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, почему затопило улицу Симонова.

Фото: ВКонтакте, ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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