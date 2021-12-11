Стало известно, почему затопило улицу Симонова

Сейчас на месте происшествия работает аварийная бригада.

В ночь на субботу, 11 декабря, в Выборгском районе Петербурга из-под земли забил фонтан. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Горожане заметили реку из мутной воды на улице Симонова. Как уточнили в аварийной службе, прорыв трубы произошел на проспекте Просвещения у дома № 24. Сейчас специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" работают над устранением дефекта.

Очевидцы отмечают, что вода растеклась по тротуарам и проезжей части. Жители переживают, что временно лишатся отопления и водоснабжения.

Авария не стала первой на неделе. Так, 8 декабря прорвало трубу на улице Есенина. Тогда пострадал сантехник ЖКС № 2 Выборгского района.

Фото, видео: Piter.tv