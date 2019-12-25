Из-за прорыва трубы в Адмиралтейском районе без тепла остались несколько домов

Жители ряда домов останутся без тепла на сутки.

Днем в среду, 8 декабря, на проезжей части Подъездного переулка у дома №19 обнаружили дефект на сетях "Теплосети". Специалисты ограничиили теплоснабжение ряда домов.

Без тепла остались жители домов №№3, лит. А, Б; 5, лит. А, Б, В; 7, лит. А; 9, лит. А; 11, лит. А; 13, 15, лит. А; 17, лит. А, 19, 21, а также жители дома №52 по Загородному проспекту.

Специалисты завершат работы и вернут теплоснабжение в 13:00 завтра, 9 декабря. Более подробную информацию в Жилищном комитете предлагают узнать в дежурной службе администрации Адмиралтейского района по телефону 316-00-50.

Предварительный срок завершения работ: 13.00 завтрашнего дня.

Фото: Жилищный комитет Санкт-Петербурга / Вконтакте