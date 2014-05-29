В Подъездном переулке провалился асфальт из-за лопнувшей трубы

Окончание ремонтных работ запланировано на 14:00 11 декабря 2021 года.

В пятницу, 10 декабря, в Адмиралтейском районе Петербурга из-за прорыва трубы с горячей водой провалился асфальт. После этого образовалась огромная яма и заблокировала движение по Подъездному переулку.

Судя по фотографии с места происшествия, промоина образовалась сразу на двух полосах движения. Ее размер составляет несколько квадратных метров. Также из ямы идет пар, добавим, что рядом стоят припаркованные автомобили.

В пресс-службе "Теплосеть Санкт-Петербурга" сообщили, что дефект нашли сегодня в 13:50 в пятницу у дома 15 в Подъездном переулке. Работы ведутся без отключения потребителей. Окончание ремонтных работ запланировано на 14:00 11 декабря 2021 года.

Добавим, по словам организации, видимых повреждений у автомобилей, которые находятся в зоне дефекта, нет.

Ранее на Ленинском проспекте завершился ремонт теплосети после коммунального прорыва.Также система отопления переведена в штатный режим.

Фото: Telegram / Мегаполис

