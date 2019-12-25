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На Ленинском проспекте завершился ремонт теплосети после коммунального прорыва
Сегодня, 11:53
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На Ленинском проспекте завершился ремонт теплосети после коммунального прорыва

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Также система отопления переведена в штатный режим.

Специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" устранили коммунальную аварию у дома №101 по Ленинскому проспекту. Также система отопления переведена в штатный режим. Об этом утром 10 декабря сообщили в пресс-службе организации. 

В ходе восстановительных работ теплоэнергетики заменили 9,4 метра ненадежного трубопровода, провели необходимую диагностику и подключили новый участок. При отсутствии горячей воды или отопления в квартире необходимо обращаться в управляющую компанию. 

Напомним, утром 9 декабря в Красносельском районе образовалась пробка из-за прорыва трубы на Ленинском проспекте. Трубу с горячей водой прорвало на перекрестке Ленинского проспекта и проспекта Маршала Жукова.

Также коммунальную аварию устранили у дома №17 по улице Есенина. 

Фото: ВКонтакте / АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Теги: коммунальная авария, ленинский проспект, теплосеть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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