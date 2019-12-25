На Ленинском проспекте завершился ремонт теплосети после коммунального прорыва

Также система отопления переведена в штатный режим.

Специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" устранили коммунальную аварию у дома №101 по Ленинскому проспекту. Также система отопления переведена в штатный режим. Об этом утром 10 декабря сообщили в пресс-службе организации.

В ходе восстановительных работ теплоэнергетики заменили 9,4 метра ненадежного трубопровода, провели необходимую диагностику и подключили новый участок. При отсутствии горячей воды или отопления в квартире необходимо обращаться в управляющую компанию.

Напомним, утром 9 декабря в Красносельском районе образовалась пробка из-за прорыва трубы на Ленинском проспекте. Трубу с горячей водой прорвало на перекрестке Ленинского проспекта и проспекта Маршала Жукова.

Также коммунальную аварию устранили у дома №17 по улице Есенина.

Фото: ВКонтакте / АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"