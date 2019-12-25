  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
У дома №17 по улице Есенина устранили коммунальную аварию
Сегодня, 11:35
119
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

У дома №17 по улице Есенина устранили коммунальную аварию

0 0

Теплоэнергетики заменили 11 метров трубопровода.

Специалисты ГУП "ТЭК СПб" завершили ремонт теплосети на улице Есенина, на которой 8 декабря произошло технологическое нарушение. Также в 44 здания вернулось тепло. Работы были закончены в 1:00 10 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе организации. 

Напомним, вечером 8 декабря на улице Есенина образовалась река из горячей воды. Специалисты обнаружили на трубопроводе диаметром 600 мм. Из-за прорыва трубы жильцы дома №17 не могли выйти на улицу, а также попасть домой. Также в результате аварии пострадал сантехник ЖКС №2 Выборгского района, который получил ожоги ног. Мужчину направили в медучреждение, где его осмотрели медики, после чего отправили домой.

Уже в декабре этого года  ГУП "ТЭК СПб" объявит конкурс на реконструкцию теплосети на улице Есенина. В ходе реконструкции специалистам предстоит заменить 2 километра теплосетей разного диаметра и восемь тепловых камер. Реконструкцию планируется начать уже в следующем году в рамках инвестиционной программы. Завершить работы должны в октябре 2024 года.

Фото: пресс-служба администрации Выборгского района Петербурга

 

Теги: гуп тэк спб, теплосеть, улица есенина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии