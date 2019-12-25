ГУП "ТЭК СПб" объявит конкурс на реконструкцию теплосети на улице Есенина

Речь идет о теплосети, на которой 8 декабря произошло технологическое нарушение.

В декабре этого года ГУП "ТЭК СПб" объявит конкурс на выбор подрядчика, который займется реконструкцией теплосети на улице Есенина, дом №17. Именно там 8 декабря произошло технологическое нарушение. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Реконструкцию планируется начать уже в следующем году в рамках инвестиционной программы. Завершить работы должны в октябре 2024 года. В ходе реконструкции специалистам предстоит заменить 2 километра теплосетей разного диаметра и восемь тепловых камер. На время реконструкции построят временную теплосеть протяженностью 2269 метров, которая обеспечит жителей горячей водой и теплом.

Тем временем в городе участились случаи с прорывом трубы. В пресс-службе "Теплосети" рассказали Piter.TV, с чем это связано.

Фото: пресс-служба администрации Выборгского района