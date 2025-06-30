Петербурженка стала лучшим экскурсоводом РФ в Национальной музейной премии имени Дмитрия Лихачёва

Татьяна Раншакова подчеркнула важность миссии экскурсовода как транслятора истории и культуры, отметив, что работа в небольшом, но уникальном музее, расположенном в живописном Писательском доме, дарит особенные эмоции.

Татьяна Раншакова, заведующая экскурсионно-методическим отделом Государственного литературного музея "XX век", поделилась с "Петербургским дневником" информацией о своём участии в Национальном музейном конкурсе имени Дмитрия Лихачёва, а также о новой площадке музея. Она рассказалала, что участвовала в конкурсе впервые, который проходил второй год подряд и был организован Министерством культуры. Участие подразумевало заполнение анкеты на сайте премии, где необходимо было представить информацию о количестве проведенных экскурсий, разработанных программах, лекциях, заслугах в музейном деле, участии в форумах и детских мероприятиях. Дополнительно прилагались фото, отзывы, презентации, видеоролики и рекомендательные письма от руководства и других организаций. Вся документация была подготовлена за неделю, и вскоре пришло уведомление о попадании в финал конкурса среди семи кандидатов из семисот участников. Награждение прошло в Малом драматическом театре, где победители узнали о своих успехах на церемонии вручения премий 21 мая.

Победа в конкурсе принесла Татьяне дополнительную ответственность, но она выразила радость от признания коллег и профессионального сообщества. Она подчеркнула важность миссии экскурсовода как транслятора истории и культуры, отметив, что работа в небольшом, но уникальном музее, расположенном в живописном Писательском доме, дарит особенные эмоции. Дом знаменит тем, что в разные времена здесь проживали известные авторы, такие как Евсей Шварц, Даниил Хармс, Анна Ахматова, Иосиф Бродский и многие другие.

Татьяна рассказала, что выбор профессии экскурсовода был осознанным решением, связанным с любовью к музеям и желанием делиться знаниями с публикой. Изначально она хотела изучать историю, но, узнав о специальности "музеолог", предпочла поступить на соответствующий факультет Института культуры. Работа в музее позволила ей почувствовать счастье от осознания, что она работает в доме Евгения Львовича Шварца, писателя, произведения которого занимают особое место в её сердце. Её карьера в музее развивалась последовательно: от младшего научного сотрудника до руководителя экскурсионно-методического отдела. Она нашла особую радость в непосредственном взаимодействии с аудиторией, отмечая, как рассказы меняют восприятие посетителей и обогащают их внутренний мир.

Она уверена, что современный музей — это пространство, где прошлое соединяется с настоящим, помогая людям пересмотреть своё отношение к повседневной жизни. Татьяна убеждена, что каждому доступно познание мира, и задача экскурсовода заключается в передаче любви и любопытства посетителям музея.

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Фото: из личного архива Татьяны Раншаковой