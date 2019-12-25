В ГУП "ТЭК СПб" рассказали о состоянии мужчины, получившем травмы при прорыве трубы на улице Есенина

Тем временем в Выборгском районе продолжаются восстановительные работы.

Вечером 8 декабря в пресс-службе МЧС России по Петербургу рассказали, что в результате прорыва трубы с горячей водой на улице Есенина мужчина получил ожоги. Им оказался сантехник ЖКС №2 Выборгского района. Утром 9 декабря в пресс-службе ГУП "ТЭК СПб" рассказали, что мужчину осмотрели в медучреждении, после чего отпустили домой.

В результате коммунальной аварии пострадали 44 зданий (в том числе три детских сада, две школы и одна поликлиника), которых обеспечивают горячей водой по резервной схеме. Жилищным службам рекомендовали поставить дома на проток, чтобы сохранить в них тепло.

Тем временем на улице Есенина продолжаются восстановительные работы. Для надежности теплоснабжения специалисты приняли решение заменить больший участок теплосети, чем планировалось изначально, также ремонт затронет тепловые камеры. В декабре этого года ГУП "ТЭК СПб" объявит конкурс на выбор подрядчика, который займется реконструкцией теплосети на улице Есенина.

Фото: пресс-служба администрации Выборгского района Петербурга