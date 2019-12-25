Минувшей ночью по Петербургу ударили морозы, каких не было 128 лет

В ночь на 6 декабря в Петербурге был обновлен суточный рекорд минимальной температуры. Столбики термометров показали -20,9 градусов, что на 0,4 градуса ниже, чем было в этот день в 1893 году. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.
Синоптик добавил, что в XXI веке рекорды холода в Северной столице обновлялись лишь дважды. Это было 3 января 2002 года и 14 июля 2015 года.
Минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы. В последний раз такие морозы в Петербурге наблюдались 25 января 2019 года.
Ранее мы писали, что в Ботаническом саду расцвел "брат" Царицы ночи.
Фото: pexels.com
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