Минувшей ночью по Петербургу ударили морозы, каких не было 128 лет

Столбики термометров показали -20,9 градусов.

В ночь на 6 декабря в Петербурге был обновлен суточный рекорд минимальной температуры. Столбики термометров показали -20,9 градусов, что на 0,4 градуса ниже, чем было в этот день в 1893 году. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Синоптик добавил, что в XXI веке рекорды холода в Северной столице обновлялись лишь дважды. Это было 3 января 2002 года и 14 июля 2015 года.

Минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы. В последний раз такие морозы в Петербурге наблюдались 25 января 2019 года.

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Фото: pexels.com