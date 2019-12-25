В Ботаническом саду расцвел "брат" Царицы ночи

Цветы этого растения раскрываются лишь на несколько часов.

В воскресенье, 5 декабря, посетители Ботанического сада в Петербурге могли наблюдать редкое явление – цветение "брата" Царицы ночи – Лесного кактуса. Фотографию с цветком опубликовала пресс-служба сада.

Впервые Лесной кактус обнаружили на южноамериканском материке. Он относится к тому же роду, что и Царица ночи.

На растение можно было полюбоваться при входе на субтропический маршрут. Цветы Лесного кактуса раскрываются лишь на несколько часов.

Ранее в Гатчине орнитолог снял на фото воздушный бой редких птиц.

Фото: ВКонтакте / Ботанический сад БИН РАН