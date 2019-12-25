В Гатчине орнитолог снял на фото воздушный бой редких птиц

Петербургский орнитолог Владимир Головань запечатлел на камеру воздушных бой двух редких птиц. В объектив попал сапсан Falco peregrinus и ястреб-тетеревятник Accipiter gentilis. Снимки появились в группе "Птицы СПб и России" в соцсети "ВКонтакте".
Бой между птицами произошел 29 ноября в Гатчине. Сапсан предположительно схватил белого голубя и подвергся атаке ястреба-тетеревятника.
Отмечается, что сапсан является очень редкой птицей для Ленобласти. Он занесен в региональную Красную книгу.
Ранее петербуржцам объяснили, в каком случае зимой уткам нужна помощь.
Фото: ВКонтакте / Птицы СПб и России / Владимир Головань
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