"Теплосеть" завершила ремонтные работы на Ленинском проспекте

Трубу на участке прорвало два дня назад.

В пятницу, 10 декабря, специалисты АО "Теплосеть" завершили ремонт на перекрестке Ленинского проспекта и проспекта Маршала Жукова, о котором стало известно два дня назад.

Так, на Ленинском проспекте, в районе дома 101заменили почти 10 метров метров ненадежных труб. Систему отопления перевели в штатный режим. В пресс-службе компании уточнили, что если в квартирах нет тепла, необходимо обратиться в управляющую компанию.

Однако еще одно технологическое нарушение произошло сегодня у дома №79. Работы по устранению аварии должны завершить в 11 часов вечера. В зоне прорыва оказались 12 домов – специалисты приняли решение о замене ненадежного участка трубопровода, из-за чего тепло у потребителей отключат.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте