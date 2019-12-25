На Бестужевской улице образовалось озеро из-за прорыва трубы

Третий день подряд местные жители наблюдают озеро на Бестужевской улице из-за течи трубы с водой. Об этом петербуржцы рассказали в социальных сетях.
Инцидент произошел напротив дома №26 по Бестужевской улице вечером 26 ноября.
Всё, что сделали службы, поставили знак! Никого из рабочих нет вот уже третий день. В ЖКС №3 сказали, что это сети "Водоканала". Заявка в 004 оставлена еще в субботу… Там уже просто озеро! Ждем когда провалится асфальт…
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Как рассказали в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербург", авария произошла из-за технологического нарушения на магистрали диаметром 200 мм. В ближайшее время специалисты устранят дефекты.
Ранее мы писали, что на Дунайском проспекте жители многих квартир на несколько дней остались без воды и тепла.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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