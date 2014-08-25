На Дунайском проспекте жители многих квартир третьи сутки остаются без воды и тепла

Попытка запуска центрального отопления намечена на 27 ноября на 18-19 часов.

На Дунайском проспекте жители дома № 7/7 третьи сутки живут без отопления, а также горячей и холодной воды. Об этом сообщили местные жители.

В четверг, 25 ноября, авария произошла на участке пожарного трубопровода. В результате затопило подвал дома, а затем вышла из строя автоматика и насосное оборудование. Специалисты "Водоканала" и местные жители откачивали воду, после этого просушивали подвал и оборудование.

Сообщается, что вода и отопление были перекрыты выборочно. Так, с 5 по 8 парадную отопление не отключалось, там же с 1 по 7 этажи имеется горячая и холодная вода. С 1 по 4 парадную с 1 по 7 этаж есть только холодная вода.

Добавим, что попытка запуска центрального отопления намечена на 27 ноября на 18-19 часов. На время аварии жителей обеспечили цистерной с водой. По результатам проверки специалистов "Водоканала" выявили технологическое нарушение на сети, которая принадлежит управляющей компании. Сейчас специалисты занимаются устранением технологического нарушения на своей сети.

Ранее мы сообщали, что второй раз за неделю жители Девяткино и Мурино остались без электричества и воды.

Фото: pexels