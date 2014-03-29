Второй раз за неделю жители Девяткино и Мурино остались без электричества и воды

По словам очевидцев, отключение произошло в районе 16:00. На данный момент электричество не восстановлено.

Жители Девяткино и Мурино второй раз за неделю остались без воды и электричества. В воскресенье, 15 августа, оказались обесточены несколько жилых комплексов на Воронцовском и Петровском бульварах. Об этом сообщает читатель Piter.tv.

Инцидент произошел вечером, оказался полностью обесточен ЖК "Краски лета" на Петровском бульваре. Жители домов на улице Шувалова и Воронцовском бульваре также остались без воды и света. По словам очевидцев, отключение произошло в районе 16:00. На данный момент электричество не восстановлено. По предварительной информации, произошла авария на подстанции.

Отметим, что на этой неделе во вторник уже происходило отключение электричества и воды. Тогда был обесточен первый корпус в "Красках Лета" на Воронцовском бульваре. По словам жителей, "тогда затопило подвал. Мы с 16 часов до 2-3 ночи без света и воды были".

Ранее в конце июня на севере Петербурга пропало электричество и встал электротранспорт. Тогда загорелась электроподстанция "Ручьи" на 220 килловольт. Источник Piter.tv передавал о взрыве на Северной ТЭЦ.

Фото: pexels

