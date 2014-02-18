Улицу Симонова затопило водой из-за прорыва трубы

На месте инцидента уже работает бригада специалистов.

В пятницу, 10 декабря, вечером на улице Симонова произошла коммунальная авария. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

На кадрах записи видно, что произошел прорыв трубы. Всю улицу затопило водой. На месте происшествия уже работает бригада специалистов. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее "Теплосеть" завершила ремонтные работы на Ленинском проспекте. Трубу на участке прорвало два дня назад.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Mary Pozhidaeva

Видео: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Алексей Карпов