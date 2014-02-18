Улицу Симонова затопило водой из-за прорыва трубы

В пятницу, 10 декабря, вечером на улице Симонова произошла коммунальная авария. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
На кадрах записи видно, что произошел прорыв трубы. Всю улицу затопило водой. На месте происшествия уже работает бригада специалистов. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее "Теплосеть" завершила ремонтные работы на Ленинском проспекте. Трубу на участке прорвало два дня назад.
Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Mary Pozhidaeva
Видео: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Алексей Карпов
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 4469 1573 1208 4571
Заранее большое человеческое спасибо.