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Вчера, 23:47
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Улицу Симонова затопило водой из-за прорыва трубы

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На месте инцидента уже работает бригада специалистов.

В пятницу, 10 декабря, вечером на улице Симонова произошла коммунальная авария. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. 

На кадрах записи видно, что произошел прорыв трубы. Всю улицу затопило водой. На месте происшествия уже работает бригада специалистов. Информации о пострадавших не поступало.  

Ранее "Теплосеть" завершила ремонтные работы на Ленинском проспекте. Трубу на участке прорвало два дня назад.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Mary Pozhidaeva

Видео: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Алексей Карпов

Теги: прорыв трубы, симонова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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elamkes
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