Как с неба свалилась: карта домов Петербурга, с которых обрушалась лепнина за последние пять лет

Piter.TV углубился в новостные архивы и подсчитал, сколько подобных инцидентов успело произойти за это время.

Нынешняя весна в Петербурге оказалась щедрой на осадки в виде фрагментов истории. Речь идет о лепнинах, которые тут и там в центре города едва не падали на головы прохожим или даже разбивали их. На апрель и май пришлось пять падений кусков лепнин с фасадов старых домов, петербуржцы уже начали грустно шутить про касочный режим. Piter.TV решил углубиться в новостные архивы и подсчитать, сколько подобных инцидентов произошло за последние пять лет, включая 2021 год.

За время изучения темы мы загнули пальцы 22 раза, среди этого числа случаев были те, в которых пострадали люди, помялись автомобили или чудом не пострадал никто. Большинство инцидентов произошло в Центральном и Адмиралтейском районах Петербурга, где старинных зданий больше всего, еще часть неприятных падений замечали в Петроградском районе, один случай зафиксировали во Фрунзенском районе (он вынесен в отдельную иллюстрацию).

Падений лепнин с "отягчающими" обстоятельствами в Петербурге было четыре, они произошли в период с 2019 по 2021 годы. В феврале 2019 года кусок старинного фасада на Троицком проспекте рухнул на голову девушке, ее госпитализировали с травмой. В апреле 2020 года под архитектурный "обстрел" на улице Моисеенко попал мужчина, которому медики зашивали раненую голову и диагностировали сотрясение мозга. Годом позже, тоже в апреле, от лепнины пострадал двухлетний петербуржец – кусок декора упал прямо на голову мальчику, сидевшему в коляске. Это произошло на Московском проспекте, недалеко от станции метро "Парк Победы". Ребенок потерял сознание от удара, в больнице врачи диагностировали у мальчика черепно-мозговую травму и повреждения челюстно-лицевой части, скулы и глаза. Совсем недавний случай был 11 мая, когда кусок фасада дома на Малой Морской улице по несчастью приземлился прямо на голову прохожей. Девушке разбило голову.

Шесть раз за пять лет доставалось от лепнин мирно припаркованным автомобилям. В марте 2017 года кусок лепнины рухнул на дорогостоящую машину в Басковом переулке, пробив ей стеклянную крышу. Людей внутри не было. Спустя два года в том же переулке, через несколько домов, часть фасада упала на иномарку. Машина осталась без заднего стекла и с крупной вмятиной на крышке багажника.

2017-й год был урожайным на побитые лепниной автомобили: еще два случая произошли 15 июня в переулке Гривцова и 14 сентября на Владимирском проспекте. Людей в машинах не было, куски фасадов пробили автомобилям стекла и помяли крыши. В мае 2019 года не повезло иномарке, припаркованной у одного из домов по Малому проспекту Петроградской стороны. От помявшей автомобиль лепнины чудом уберегло петербуржца, который в тот момент сидел на водительском сиденье. Еще один инцидент произошел в августе 2020 года, когда полуметровый фрагмент фасада упал на припаркованную у дома №56 по Английской набережной машину. Никто не пострадал.

Дюжину раз лепнина обрушалась со зданий, никому не навредив, однако в пяти случаях прохожим попросту везло – куски камня падали прямо им под ноги или совсем рядом. В 2017 году произошло два подобных инцидента: в феврале часть фасада едва не придавила людей на тротуаре Вознесенского проспекта, а в июле – пешеходов на Садовой улице. По словам одного из горожан с Садовой улицы, кусок лепнины пролетел в паре сантиметров от его головы.

В марте 2020 года с дома на улице Жуковского тоже отвалилась часть фасада. Куски камня приземлились под ноги случайным прохожим. В июне того же года повезло женщине, проходившей мимо дома №3 по Потемкинской улице – именно с него откололась лепнина. В 2021 году счастливчиком оказался мужчина, не попавший под камнепад с козырька дома на улице Чайковского в апреле. От травмы петербуржца отделяло буквально несколько секунд.

12 мая 2021 года в центре Петербурга произошло сразу два падения лепнин: на Невском и Смольном проспектах. В первом случае головы прохожих уберег тканевый навес летнего кафе, на который и приземлились все камни. Во втором – горожанам помогла удача. Некоторые камешки, по словам очевидцев, побили припаркованные рядом машины чиновников. Напротив сбросившего лепнину здания символично находится Смольный.

Коллаж: Yoss Traore / Pixels / Евгений Рыбкин / Piter.TV

Инфографика: Евгений Рыбкин / Piter.TV