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В Адмиралтейском районе петербурженке на голову упала лепнина
Сегодня, 18:28
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IRINA_CHALKINA

В Адмиралтейском районе петербурженке на голову упала лепнина

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Пострадавшую увезли в Мариинскую больницу.

Во вторник, 19 февраля, в Адмиралтейском районе петербурженке на голову упала лепнина. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на Троицком проспекте. Так, часть декоративной лепнины упала с жилого дома № 20 на 23-летнюю девушку.

В данный момент пострадавшей оказывают медицинскую помощь в Мариинской больнице.

По факту происшествия будет проведена проверка.

Ранее мы сообщали о том, что Ректор ИТМО об обрушении: "Полное обследование здания никогда не проводилось"

Фото:Pixabay

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Теги: на девушку упала лепнина, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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