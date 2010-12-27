Пострадавшую увезли в Мариинскую больницу.

Во вторник, 19 февраля, в Адмиралтейском районе петербурженке на голову упала лепнина. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на Троицком проспекте. Так, часть декоративной лепнины упала с жилого дома № 20 на 23-летнюю девушку.

В данный момент пострадавшей оказывают медицинскую помощь в Мариинской больнице.

По факту происшествия будет проведена проверка.

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Фото:Pixabay