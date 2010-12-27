Во вторник, 19 февраля, в Адмиралтейском районе петербурженке на голову упала лепнина. Об этом сообщает 78.ru.
Инцидент произошел на Троицком проспекте. Так, часть декоративной лепнины упала с жилого дома № 20 на 23-летнюю девушку.
В данный момент пострадавшей оказывают медицинскую помощь в Мариинской больнице.
По факту происшествия будет проведена проверка.
Ранее мы сообщали о том, что Ректор ИТМО об обрушении: "Полное обследование здания никогда не проводилось"
Фото:Pixabay
Оставить комментарий