Ректор ИТМО об обрушении: "Полное обследование здания никогда не проводилось"

Сегодня в Университете ИТМО по адресу Кронверкский пр., 49 состоялась встреча с ректором ИТМО Владимиром Васильевым по поводу ситуации в учебном корпусе на ул. Ломоносова, 9.

Напомним, ранее мы сообщали: Глазами очевидца: подробности обрушения здания ИТМО

Владимир Васильев рассказал журналистам PITER.TV о том, что полное обследование здания никогда не осуществлялось. А те работы, которые проводились в здании, которое считалось аварийным - были подтверждены КГИОП.

Владимир с горечью отмечает, что университет потерял большую научную базу. В корпусе находилось 70 лабораторий. Из них 12 лабораторий химико-биологического кластера, лаборатории нанотехнологий, физикотехнические лаборатории и другие.

Также, Владимир прокомментировал, что неизвестно сколько времни уйдет на восстановление объекта. Ориентировочно от года до двух лет. Но не смотря на все трудности - все задачи по восстановлению будут выполнены. Руководство университета, преподаватели и студенты делают для этого все возможное.

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