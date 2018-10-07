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Глазами очевидца: подробности обрушения здания ИТМО

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Сегодня в Университете ИТМО по адресу Кронверкский пр., 49 состоялась встреча с ректором ИТМО Владимиром Васильевым по поводу ситуации в учебном корпусе на ул. Ломоносова, 9.

Напомним, ранее мы сообщали, что в здании ИТМО на Ломоносова обрушилась крыша.

PITER.TV удалось побеседовать с преподавателем Университета ИТМО Михаилом Курушкиным присутствовавшим на месте случившегося. Михаил рассказал журналистам PITER.TV подробности произошедшего.

В 16 часов 56 минут по московскому времени в субботу 16 февраля поступила информация о трещинах на потолке на сводах нашей международной научной лаборатории растворной химии, передовых материалов и технологий. В 17:00 я по телефону известил об этом своих руководителей – братьев Виноградовых, один из магистрантов 2-го курса нашей международной научной лаборатории Семен Кольцов стал заниматься тем, что удостоверился, что ни в одной из комнат международной научной лаборатории не находилось людей. Таким образом, он позаботился о том, что помимо него еще 12 обучающихся были в безопасности. Мы перешли в более новую часть здания, которая прилегала к той части здания, в которой произошло потом обрушение. В 17 часов 10 минут с потолка и со стены, в части, где были трещины, стали обрушаться большие куски штукатурки с облицовкой. В 17:11 произошло обрушение, все заполнилось за несколько секунд до потолка пылью.
Михаил Курушкин, ординарный доцент университета ИТМО

Михаил сохранил спокойствие и действовал по ситуации. В результате вывел из здания 3-х человек, его коллега Семён Кольцов тоже вывел еще 12 человек. Самостоятельно из здания вышел профессор университета Шлейкин.

Видео и фото - PITER.TV

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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