В ИТМО обрушилась крыша (видео)

О пострадавших информации нет.

Вечером 16 февраля в здании университета ИТМО обрушилась крыша. Об этом сообщили очевидцы.

По словам свидетелей, крыша рухнула на пятом этаже. Люди оказались забарикованны в кабинетах, один из коридоров учебного заведения полностью перекрыт. По данным "Фонтанки", экстренным службам удалось эвакуировать 60 человек.

О пострадавших информации нет.

На месте работают службы. По словам очевидцев, задействовано более 20 единиц техники.

Видео: Piter.tv

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург