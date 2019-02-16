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В ИТМО обрушилась крыша (видео)

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О пострадавших информации нет.

Вечером 16 февраля в здании университета ИТМО обрушилась крыша. Об этом сообщили очевидцы. 

По словам свидетелей, крыша рухнула на пятом этаже. Люди оказались забарикованны в кабинетах, один из коридоров учебного заведения полностью перекрыт. По данным "Фонтанки", экстренным службам удалось эвакуировать 60 человек. 

О пострадавших информации нет. 

На месте работают службы. По словам очевидцев, задействовано более 20 единиц техники. 

Видео: Piter.tv 

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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