Названа причина обрушения крыши университета ИТМО

В МЧС рассказали, что причиной обрушения могли стать нарушения технических требований при проведении ремонтных работ.

Вечером 16 февраля в университете ИТМО на улице Ломоносова произошло обрушение плиты перекрытия с пятого по второй этажи в пятиэтажном здании на площади 150 кв. м, передают "Известия".

Причиной обрушения в МЧС назвали нарушения технических требований при проведении ремонтных работ.

Из здания эвакуировали 60 человек. В МЧС рассказали, что под завалами могут находиться люди.

В данный момент спасатели продолжают работать на месте событий.

Ранее мы опубликовали видео с места происшествия.

Видео: Piter.tv