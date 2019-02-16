Названа причина обрушения крыши университета ИТМО

Вечером 16 февраля в университете ИТМО на улице Ломоносова произошло обрушение плиты перекрытия с пятого по второй этажи в пятиэтажном здании на площади 150 кв. м, передают "Известия".
Причиной обрушения в МЧС назвали нарушения технических требований при проведении ремонтных работ.
Из здания эвакуировали 60 человек. В МЧС рассказали, что под завалами могут находиться люди.
В данный момент спасатели продолжают работать на месте событий.
Ранее мы опубликовали видео с места происшествия.
Видео: Piter.tv
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