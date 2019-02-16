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Названа причина обрушения крыши университета ИТМО

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В МЧС рассказали, что причиной обрушения могли стать нарушения технических требований при проведении ремонтных работ.

Вечером 16 февраля в университете ИТМО на улице Ломоносова произошло обрушение плиты перекрытия с пятого по второй этажи в пятиэтажном здании на площади 150 кв. м, передают "Известия".

Причиной обрушения в МЧС назвали нарушения технических требований при проведении ремонтных работ. 

Из здания эвакуировали 60 человек. В МЧС рассказали, что под завалами могут находиться люди. 

В данный момент спасатели продолжают работать на месте событий.

Ранее мы опубликовали видео с места происшествия

Видео: Piter.tv 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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