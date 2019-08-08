  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На голову прохожей упала лепнина с фасада дома на Малой Морской
Сегодня, 15:16
132
smirenny

На голову прохожей упала лепнина с фасада дома на Малой Морской

0 0

Инцидент произошел в районе дома №8.

Во вторник, 11 мая, на Малой Морской улице одной из горожанок не повезло проходить возле дома №8: на ее голову упал камень, который откололся от фасада, передают "Невские новости".

На место прибыли службы экстренного реагирования: полицейские осматривают место происшествия, а медики оказывают помощь пострадавшей с разбитой головой. Вероятно, удар был сильным, поскольку тротуар залит кровью девушки, сообщил корреспондент издания с места.

Подобного рода инциденты случались, к сожалению, и раньше. В каком состоянии находится девушка, неизвестно. Также не уточняется, является ли дом аварийным.

Ранее мы писали, что казанская школа №175 отказалась от услуг ЧОП после пандемии из-за повышения цены.

Фото: Невские Новости

Теги: на девушку упала лепнина, упала лепнина
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии