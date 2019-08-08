На голову прохожей упала лепнина с фасада дома на Малой Морской

Инцидент произошел в районе дома №8.

Во вторник, 11 мая, на Малой Морской улице одной из горожанок не повезло проходить возле дома №8: на ее голову упал камень, который откололся от фасада, передают "Невские новости".

На место прибыли службы экстренного реагирования: полицейские осматривают место происшествия, а медики оказывают помощь пострадавшей с разбитой головой. Вероятно, удар был сильным, поскольку тротуар залит кровью девушки, сообщил корреспондент издания с места.

Подобного рода инциденты случались, к сожалению, и раньше. В каком состоянии находится девушка, неизвестно. Также не уточняется, является ли дом аварийным.

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Фото: Невские Новости