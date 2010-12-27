На Большой Монетной с фасада дома упал большой кусок лепнины 

Восстанавливать маску будут в рамках капитального ремонта.

В четверг, 8 августа, в Петроградском районе с фасада дома упал большой кусок лепнины. Петербуржцы поделились в соцсетях фотографиями с места событий.

Инцидент произошел на Большой Монетной, 6. Как оказалось, в администрации Петроградского района еще вчера обратили внимание на трещину, которая образовалась на лепнине. Ведомство приняло решение демонтировать маску, чтобы обезопасить прохожих. На кадрах видно, что на фасаде не хватает одной лепнины, проход огорожен лентой.

Известно, что администрация намерена восстановить лепнину в рамках капитального ремонта.

Ранее мы сообщали о том, что на Ленинском проспекте в нескольких местах образовались дыры в асфальте.

Фото:facebook.com/sonia.lurie.9