На Ленинском проспекте в нескольких местах образовались дыры в асфальте

Из-за чего асфальт начал разрушаться - пока неизвестно.

Мобильный корреспондент Piter.TV стал очевидцем инцидента, который произошел по дворе жилого дома №119 по Ленинскому проспекту. В четверг, 8 августа, там провалился асфальт.

Дыры и вмятины на дороге образовались сразу в нескольких местах, в некоторых из них видно воду. Как отметил очевидец, это создает угрозу для припаркованных машин: они могут провалиться.

На месте работает служба, опасный участок оградили.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что из-за смертельного ДТП на КАД образовалась пробка на 4 км.

Видео: Piter.TV