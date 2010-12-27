Из-за смертельного ДТП на КАД образовалась пробка на 4 км

Для движение оставили только одну полосу, остальные перекрыли.

После ДТП на 96 км внешнего кольца КАД образовалась серьезная пробка, она растянулась более, чем на 4 км от съезда с Ленинградской улицы в сторону проспекта Косыгина. По данным сервиса "Яндекс. Пробки", водители двигаются со скоростью 5-7 км/час.

Напомним, 8 августа в 10:40 на КАД во Всеволожском районе столкнулись три легковых автомобиля. Два водителя погибли на месте, одна пассажирка пострадала. После аварии дорогу частично перекрыли и оставили движение только по первой полосе и обочине. На место прибыли службы спасения и сотрудники дорожной инспекции.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что арестанты СИЗО "Кресты" подрались из-за сигарет.

Фото: "Яндекс.Карты"

Видео: Piter.TV