Арестанты СИЗО "Кресты" подрались из-за сигарет

Сейчас ФСИН устанавливает личность сотрудником изолятора, которые могли быть причастны к конфликту.

Конфликт в СИЗО "Кресты-1" произошел между арестантами из-за сигарет. Об этом 8 августа рассказал заместитель главы Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) Валерий Максименко, передал РБК.

Как выяснилось, мужчина взял без спросу сигарету или пачку сигарет своего соседа по камере. Между сокамерниками были "неприязненные отношения".

Теперь ФСИН предстоит выяснить, кто из сотрудников СИЗО передал телефон арестантам, ведь драку сняли на видео и затем выложили в Интернет. Молодых людей, которые участвовали в драке, расселили по разным камерам.

Напомним, видео с избиением арестанта вызвало общественный резонанс, благодаря публикациям в СМИ ФСИН занялся конфликтом.

Видео: Гулагу-нет Официальный канал / YouTube