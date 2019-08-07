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ФСИН проверит информацию о пытках в "Крестах"

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Видео, на котором неизвестные избивают молодого человека битой, появилось в сети.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России проводит проверку по факту публикаций СМИ об избиениях заключенных в СИЗО "Кресты" в городе Колпино. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН России по Петербургу и Ленобласти. Ранее на YouTube-канале "Гулагу-нет" появилось видео, на котором неизвестные бьют человека. 

В ведомстве отметили, что этим делом уже разбираются сотрудники центрального аппарата для того, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. По словам пресс-службы, с начала 2019 года в СИЗО ни раз приезжали, однако никаких заявлений о применении физической силы не было. 

Если информация подтвердится, материалы немедленно отправят в следственные органы для принятия процессуального решения. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге откроют Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ

Видео: Гулагу-нет Официальный канал / YouTube 

 

Теги: кресты, сизо кресты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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