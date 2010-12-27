Одна из ключевых задач пансиона – развитие "материнских компетенций".

В Петербурге откроют Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ. Об этом заявил Сергея Шойгу на совещании в Кронштадте.

Помимо классической программы в учебный план учреждения входят танцы, этикет, основы батика, сервировка стола и прочее. Воспитанницам запрещается пользоваться косметическими средствами для нанесения макияжа, красить волосы, громко разговаривать перед сном, сидеть в соцсетях и даже прослушивать музыку с помощью мобильных аудиоустройств.

"Школа благородных девиц" откроется 1 сентября этого года. Планируется, что петербургский пансион продолжит традиции первого женского учебного заведения — Смольного института. Известно, что в пансион уже прошел набор в 5-й, 6-й и 7-й классы. Всего 240 человек. Отметим, что подобный пансион существует в Москве с 2008 года.

Ранее мы сообщали о том, что Генпрокуратура выявила факты намеренного поджога лесов в Иркутской области.

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