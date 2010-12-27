Генпрокуратура выявила факты намеренного поджога лесов в Иркутской области

По словам представителя ведомства, пожарами "прикрывали" незаконные рубки деревьев.

Во вторник, 6 августа, Генпрокуратура заявила, что в деле о пожарах в лесах Иркутской области возможен поджог. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

По его словам, пожарами пытались прикрыть вырубку лесов.

Необходимо более серьезно контролировать места законных рубок, уж тем более не допускать незаконных. Выявляли мы такие факты и в Иркутской области, когда, судя по всему, пожарами "прикрывали" незаконные рубки" сказано в сообщении

Ранее прокурор главного управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области искажали данные по лесным пожарам. Из-за ложной статистики федеральные власти и профильные ведомства не успевали вовремя реагировать на возгорания.

Лесные пожары, бушующие на севере Иркутской области, вынуждают спасаться бегством от огня обитающих в тайге диких животных. Один из очевидцев снял на видео маленьких лисят, которые выбежали на дорогу в поисках еды.

Ранее региональные власти заявили, что для тушения лесных пожаров будут вызваны искусственные осадки. Для борьбы с огнем в определенные эпицентры направят самолет-зондировщик Ан-26. Он вызовет дождь в Казачинско-Ленском, Киренском и Мамско-Чуйском районах области, которые значительно удалены к северу.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге по повышенному номеру тушат кондитерскую фабрику .

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