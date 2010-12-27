В Петербурге по повышенному номеру тушат кондитерскую фабрику 

От огня спасли 40 человек.

Во вторник, 6 августа, во Фрунзенском районе загорелось кондитерское производство на улице Салова, 57. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

В ведомстве утонили, что сигнал о возгорании поступил в пять минут шестого вечера. Известно, что очаг находится в двухэтажном производственном здании. В данный момент фабрику тушат по повышенному номеру восемь пожарных расчётов. О пострадавших никаких сведений не поступало. СМИ сообщают, что из горящего здания огня спасли 40 человек.

Площадь пожара и причины его возникновения на данный момент уточняются.

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Фото:pixabay