  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге по повышенному номеру тушат кондитерскую фабрику 
Сегодня, 18:30
69
IRINA_CHALKINA

В Петербурге по повышенному номеру тушат кондитерскую фабрику 

0 0

От огня спасли 40 человек.

Во вторник, 6 августа, во Фрунзенском районе загорелось кондитерское производство на улице Салова, 57. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

В ведомстве утонили, что сигнал о возгорании поступил в пять минут шестого вечера. Известно, что очаг находится в двухэтажном производственном здании. В данный момент фабрику тушат по повышенному номеру восемь пожарных расчётов. О пострадавших никаких сведений не поступало. СМИ сообщают, что из горящего здания огня спасли 40 человек.

Площадь пожара и причины его возникновения на данный момент уточняются. 

Ранее мы сообщали о том, что водитель Mitsubishi сбил пенсионерку и маленькую девочку на Политехнической улице.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, пожар, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии