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Водитель Mitsubishi сбил пенсионерку и маленькую девочку на Политехнической улице
Сегодня, 17:09
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Cherepanov

Водитель Mitsubishi сбил пенсионерку и маленькую девочку на Политехнической улице

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Пешеходы перебегали дорогу на красный сигнал светофора.

Во вторник, 6 августа водитель Mitsubishi сбил двух пешеходов на Политехнической улице. Пожилая 78-летняя женщина вместе с 8-летней девочкой перебегали дорогу на красный сигнал светофора и попали под колеса автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент случился в 14:00 у дома №30. Пострадавших госпитализировали в больницу: пенсионерку в тяжелом состоянии, ребенка – в средней тяжести.

Сотрудники дорожной инспекции начали устанавливать подробности происшествия.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что Volkswagen влетел в зад Volvo на съезде с ЗСД на Богатырский проспект.

Фото: Pixabay

Теги: водитель сбил двух пешеходов, пешеходы перебегали дорогу на красный свет
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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