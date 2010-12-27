Водитель Mitsubishi сбил пенсионерку и маленькую девочку на Политехнической улице

Пешеходы перебегали дорогу на красный сигнал светофора.

Во вторник, 6 августа водитель Mitsubishi сбил двух пешеходов на Политехнической улице. Пожилая 78-летняя женщина вместе с 8-летней девочкой перебегали дорогу на красный сигнал светофора и попали под колеса автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент случился в 14:00 у дома №30. Пострадавших госпитализировали в больницу: пенсионерку в тяжелом состоянии, ребенка – в средней тяжести.

Сотрудники дорожной инспекции начали устанавливать подробности происшествия.

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