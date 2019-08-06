Volkswagen влетел в зад Volvo на съезде с ЗСД на Богатырский проспект

По предварительным данным, водитель легковушки пропустил поворот и попытался перестроиться.

Во вторник, 6 августа на съезде с Западного скоростного диаметра на Богатырский проспект в Приморском районе столкнулись два автомобиля. По словам очевидцев, водитель Volkswagen"а пропустил свой съезд и попытался перестроиться на нужную полосу из левого ряда. Ехавший за ним водитель Volvo не успел среагировать и врезался в зад легковушки. Данных о пострадавших не поступало, сообщили в ВК-сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По данным сервиса "Яндекс.Пробки" из-за аварии образовалась километровая пробка. Однако в пресс-службе "Магистрали северной столицы" рассказали, что экстренные службы огородили разбитые автомобили, и никаких заторов на дороге нет.

Местные жители утверждают, что на данном съезде часто случаются подобные ДТП. Водители забывают о повороте с основной дороги, начинают маневрировать или резко тормозят, а затем сталкиваются с другими машинами.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что за ночь в Калининском районе обокрали два сетевых магазина.

Вдиео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Вконтакте