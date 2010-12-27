За ночь в Калининском районе обокрали два сетевых магазина

Пострадали "Магнит" на проспекте Маршала Блюхера и "Дикси" на проспекте Непокоренных.

Во вторник, 6 августа в Калининском районе Петербурга с интервалом в один час обокрали два сетевых магазина. В 1:50 сработала сигнализация в "Магните" на проспекте Маршала Блюхера, а в 2:54 воры наведались в "Дикси" на проспекте Непокоренных. В обоих случаях еще не установлен размер ущерба, сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Камеры видеонаблюдения запечатлели в "Магните" неизвестного мужчину в маске. Он вскрыл в заведении дверь, а затем обчистил кассовые аппараты.

Входная дверь "Дикси" так же была взломана. В объективы камер попал мужчина в светлых штанах и темной куртке с белыми перчатками на руках. Любитель прикрыть лицо маской открыл кассы фомкой, забрал из них деньги и скрылся.

Полиция начала искать проверку обоих инцидентов. Пока неизвестно, есть ли между ними связь.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что власти Петербурга планируют до конца года определить схему достройки домов "Норманна".

Фото: Pixabay