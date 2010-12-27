Власти Петербурга планируют до конца года определить схему достройки домов "Норманна"

Одним из объектов - "Ижора Парк" - уже занимается E3 Group.

Власти Петербурга пообещали до конца года определить схему достройки домов в Северной столице, которыми ранее занималось ООО "Норманн". Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга по строительству Николай Линченко.

В Петербурге застройщик не достроил три объекта, что вынуждало обманутых дольщиков ни раз выходить на митинги и устраивать голодовку. В июле Арбитражный суд Петербурга признал "Норманн" банкротом. Несмотря на то, что для проблемных объектов нашли нового застройщика, гендиректор Владимир Смирнов не спешил подписывать документы о передаче, в конце июля его задержали. Мужчина подозревается в совершении преступления по статье "Мошенничество". Суд заключил застройщика под стражу до 28 сентября.

Линченко отметил, что строительно-монтажные работы в ЖК "Три апельсина", "На Заречной" и "Ижора Парк" начнутся после того, как удастся договориться с конкурсным управляющим застройщика.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на развязке КАД с проспектом Энгельса временно перекроют два съезда.

Фото: Piter.TV