На развязке КАД с проспектом Энгельса временно перекроют два съезда

Движения ограничат на пять часов.

В среду, 7 августа, на транспортной развязке КАД на пересечении с проспектом Энгельса закроют два съезда. На этом участке пройдут работы по замене асфальтобетонного дорожного покрытия. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Речь идет о съездах №2 и №5. С 00:00 до 5:00 7 августа они будут недоступны для движения автотранспорта на съезде с внешнего кольца КАД в Петербург и в Ленобласть на трассу "Сортавала". Работы проведут в ночное время суток, когда наблюдается минимальная интенсивность движения.

На участке установят временные дорожные знаки, ограждающие элементы и световую сигнализацию.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что рабочее движение на развязке ЗСД и Нового шоссе откроют в сентябре.

Фото: wikipedia.org