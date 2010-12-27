Рабочее движение на развязке ЗСД и Нового шоссе откроют в сентябре

Окончательно дорожные работы на трассе завершат в ноябре 2019.

Рабочее движение на развязке ЗСД в Белоострове откроют в сентябре этого года. Об это сообщил вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов на совещании в Смольном, которое прошло 5 августа.

Развязка строится в рамках государственной программы по развитию транспортной системы Северной столицы. Последний раз власти города инспектировали ход работ на этом участке 25 мая, когда посещали Курортный район.

Планируется, что трасса будет полностью готова в ноябре 2019.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Пассажиравтотранс" временно отказался закупать 200 новых автобусов.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства ЛО