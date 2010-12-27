"Пассажиравтотранс" временно отказался закупать 200 новых автобусов с возможностью зарядки телефона

Это связано с необходимостью корректировки технического задания.

СПб ГУП "Пассажиравтотранс" отменил конкурс на поставку 200 новых автобусов с последующим заключением договора лизинга за 3,3 млрд рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что предприятие закупит крупную партию автобусов. Транспортные средства должны были соответствовать всем современным требованиям: иметь низкий пол, экологический класс не ниже Евро-5, оборудование для бесконтактной оплаты проезда, зарядные устройства для телефонов, а также быть приспособленными для маломобильных пассажиров. Планировалось, что автобусы привезут в город с октября 2019 по март 2020.

В "Пассажиравтотрансе" объяснили свое решение тем, что техзадание нужно будет скорректировать из-за поступивших на площадку запросов. В скором времени предприятие вновь объявит об аукционе.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Смольный продаст 25% акций авиакомпании "Россия" в рамках обновленной программы приватизации.

Фото: vk.com/vmeste_s_pat