В Петербурге появится 200 новых автобусов с возможностью зарядить телефон

Их привезут в период с октября 2019 по март 2020.

"Пассажиравтотранс" планирует закупить за собственный счет самую крупную партию автобусов за последние годы. Их будет около 200. Об этом 19-го июля сообщила пресс-служба предприятия.

Партия поступит в Северную столицу с октября 2019 по март 2020. Сто из них будет вмещать 100 человек. Другие сто - это "автобусы-гармошка". В них смогут перемещаться до 163 человек.

Автобусы должны соответствовать определенным требованиям: иметь низкий пол, экологический класс не ниже Евро-5, оборудование для бесконтактной оплаты проезда, зарядные устройства для телефонов, а также быть приспособленным для маломобильных пассажиров.

На технику потратят 3,4 млрд рублей. Аукцион на закупку уже объявили.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что от станции метро "Международная" до станции "Шушары" прошел первый пробный поезд.

Фото: vk.com/vmeste_s_pat