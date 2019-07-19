От станции метро "Международная" до станции "Шушары" прошел первый пробный поезд

Новую станцию должны открыть к 1 сентября.

В пятницу, 15-го июля, в 15:30 по новому участку линии метро запустили первый пробный поезд. Об этом сообщила пресс-служба петербургской подземки.

Поезд прошел от станции "Международная" до станции "Шушары". Перед запуском состава специалисты провели масштабную предварительную проверку. Прежде всего проверили готовность верхнего строения пути, основные конструкции и оборудования в тоннеле, работоспособность систем тягового электроснабжения.

В пресс-службе отметили, что при проходе пробного поезда тяговая сеть работает в режиме "под нагрузкой". Как минимум два дня после этого подвижный состав будет обкатывать ходовые рельсы, перекрестный съезд и выполнять иные работы. Далее проверка займет не менее 36 суток. Только после того, как ее результаты окажутся положительными, можно будет подрядчик получит заключение о возможности движения поездов на постоянной основа. Проверяться будет автоматика и телемеханика.

В июле также стало известно, что в Петербурге построили первый километр тоннеля метро до "Путиловской".

Видео: пресс-служба петербургского метрополитена