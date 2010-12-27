В Петербурге построили первый километр тоннеля метро до "Путиловской"

Первый участок Красносельско-Калининской линии планируют открыть к концу 2022 года.

На участке будущей Красносельско-Калининской линии метро построили первый километр левого перегонного тоннеля. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

В среду, 10-го июля, проходчики ЗАО "Тоннельный отряд-3" установили тысячное кольцо левого перегонного тоннеля от станции "Юго-Западная" в сторону "Путиловской". Это означает, что первый километр тоннеля построен. Работа по его проходке началась осенью 2018-го года. Для нее используют Ясиноватский тоннелепроходческий комплекс образца 1975 года. В советское время эта машина установила мировой рекорд по скоростной проходке.

На участке Красносельско-Калининской линии построят два однопутных тоннеля диаметром 5,6 метра каждый. Длина - выше пяти километров. В нее включены не только перегоны, но и тупики по станцией "Юго-Западная" и "Нарвская".

Сейчас "Метрострой" занимается участком от станции "Казаковская" до станции "Путиловская". Это первый участок будущей линии. Работы планируют завершить к концу 2022 года. В час будет ходить около 40 пар поездов. По оценкам, в первое время веткой метрополитена будут пользоваться около 221 тысяч пассажиров в сутки.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пробный поезд на новом участке Фрунзенского радиуса запустят 19 июля.

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