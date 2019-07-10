Пробный поезд на новом участке Фрунзенского радиуса запустят 19 июля

Гендиректор сообщил, что станции построят в срок, к 1 сентября.

Николай Александров, генеральный директор "Метростроя", заявил о том, что три новых станции метро сдадут в срок. На следующей неделе, 19-го июля, пройдет запуск пробного поезда. Об этом 10-го июля сообщил "Петербургский дневник".

С 18 июля Ростехнадзор начнет проверять эскалаторы. Документы об их готовности подрядчик планирует получить в середине августа.

Николай Александров отметил, что у "Метростроя" нет претензий к городу. Финансирование приходит вовремя. Строительство нового участка Фрунзенского радиуса обошлось в 34 миллиарда рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что от станции метро "Шушары" до Колпино будет ходить автобус.

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