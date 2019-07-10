После открытий новых станций метро маршрутная сеть в этой районе изменится.

После сдачи нового участка Фрунзенского радиуса метро от станции метро "Шушары" до Колпино будет ходить автобус. Об этом сообщил вице-губернатор Эдуард Батанов, передает "Петербургский дневник".

По его словам, после ввода нового участка в эксплуатацию маршрутную сеть ждут изменения. Об изменениях расскажут в августе.

На данный момент три новые станции - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" - готовы на 84%. Батанов отметил, что работы ведутся не в авральном темпе. Сейчас на строительном участке работают специалисты ГУП "Петербургский метрополитен" и будущие начальники станций.

Ранее глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры сказал, что строительство трех новых станций отстает по готовности на три недели. Теперь работы ведутся круглосуточно. Три конечных станции фиолетовой ветки петербургского метрополитена должны открыть к 1 сентября 2019 года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге выбрали проектировщика второго участка кольцевой линии метро.

Фото: Piter.TV