Петербург выбрал проектировщика второго участка кольцевой линии метро

Им стала московская компания АО "Метрогипротранс".

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга назвал подрядчика на разработку предпроектных документов для второго участка кольцевой линии метрополитена. Им стала московская компания АО "Метрогипротранс". Такая информация появилась на сайте госзакупок.

Также "Метрогипротранс" подготовит документы для проекта электродепо "Арсенальное". Компания должна успеть выполнить работы до конца мая 2020 года.

За работы проектировщик предложил 103,6 млн рублей. Это на 600 тыс. меньше, чем у конкурента по конкурсу в лице " НИИ "Ленметрогипротранс".

Протяженность кольцевой линии составит 9,4 км. Она соединит новые станции "Лесная-2" и "Ладожская-2".

Ранее Piter.TV сообщал о том, что ночные дрифтеры доводят жителей Невского района до срыва.

Фото: Pixabay; Википедия