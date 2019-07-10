Ночные дрифтеры доводят жителей Невского района до срыва

Регулярные гонки под окнами многоэтажек заставляют петербуржцев возмущаться.

В Невском районе Петербурга жители пожаловались на ночных дрифтеров. Очевидцы заметили, что гонщики не только не дают им отдыхать, но и создают опасные ситуации на дорогах. В социальных сетях начала распространяться видеозапись с дрифтом на улицах.

Известно, что нарушители были замечены вблизи станции метро "Проспект Большевиков". На кадрах зафиксировано, как автомобиль на большой скорости по кругу огибает проспект Пятилеток, Российский проспект и проспект Большевиков. Иномарку заносит с соответствующим неприятным звуком.

Да там весь асфальт вокруг заправки черный возмущается пользователь соцсетей

Местные жители просят избавить их от регулярных гонок в темное время суток.

Ранее Piter.tv писал о том, что бетономешалка дрифтовала на парковке у "Ленты".

Фото: Вконтакте/Дорожный инспектор