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lesjasap
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Ночные дрифтеры доводят жителей Невского района до срыва

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Регулярные гонки под окнами многоэтажек заставляют петербуржцев возмущаться.

В Невском районе Петербурга жители пожаловались на ночных дрифтеров. Очевидцы заметили, что гонщики не только не дают им отдыхать, но и создают опасные ситуации на дорогах. В социальных сетях начала распространяться видеозапись с дрифтом на улицах. 

Известно, что нарушители были замечены вблизи станции метро "Проспект Большевиков". На кадрах зафиксировано, как автомобиль на большой скорости по кругу огибает проспект Пятилеток, Российский проспект и проспект Большевиков. Иномарку заносит с соответствующим неприятным звуком. 

Да там весь асфальт вокруг заправки черный

возмущается пользователь соцсетей

Местные жители просят избавить их от регулярных гонок в темное время суток.

Ранее Piter.tv писал о том, что бетономешалка дрифтовала на парковке у "Ленты".

Фото: Вконтакте/Дорожный инспектор

Теги: гонка, гонщики, ночной дрифт, проспект большевиков, проспект пятилеток
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 7:36

Да опять ничего не сделают, уже не в первой жалобы.

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