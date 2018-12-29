Бетономешалка дрифтовала на парковке у "Ленты"

В субботу, 19 января у одного из стетевых гипермаркетов "Лента" очевидцы засняли дрифт бетономешалки. Кадры появились в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
На видеозаписи видно, как водитель спецтехники выполняет экстремальные маневры, отправляя машину в управляемый занос. Зрелищем заинтересовались прохожие.
В комментариях к публикации мнения пользователей разделились. Некоторые интернет-пользователи по достоинству оценили навыки водителя "КАМАЗа".
"Красавчик! Пилот КАМАЗа, если ты это читаешь, держи огромный лайк братуха!" - написал в группе Илья Зинкевич.
Другие же пользователи сочли маневры опасными.
"Миксер частный. Автоколонны уволили бы водилу без комментариев" - высказался участник группы Алексей Дмитриев.
Видео: YouTube/Артем Новиков
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