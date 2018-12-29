Бетономешалка дрифтовала на парковке у "Ленты"

Видео дрифтующей спецтехники поделились интернет-пользователи.

В субботу, 19 января у одного из стетевых гипермаркетов "Лента" очевидцы засняли дрифт бетономешалки. Кадры появились в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

На видеозаписи видно, как водитель спецтехники выполняет экстремальные маневры, отправляя машину в управляемый занос. Зрелищем заинтересовались прохожие.

В комментариях к публикации мнения пользователей разделились. Некоторые интернет-пользователи по достоинству оценили навыки водителя "КАМАЗа".

"Красавчик! Пилот КАМАЗа, если ты это читаешь, держи огромный лайк братуха!" - написал в группе Илья Зинкевич.

Другие же пользователи сочли маневры опасными.

"Миксер частный. Автоколонны уволили бы водилу без комментариев" - высказался участник группы Алексей Дмитриев.

Видео: YouTube/Артем Новиков